Fiorentina baseball premiata in Consiglio comunale

Firenze, 3 ottobre 2023 - La Fiorentina baseball che dopo tre anni di B è tornata in serie A ed è stata premiata in Consiglio comunale. Un traguardo meritato per una società come quella biancorossa, nata nel 1981 dalla fusione del Firenze Baseball Club e del Lions.

"La nostra città ha una storia importante nel baseball, nel 1949 abbiamo vinto lo scudetto, nel 1984 la Coppa Italia e tanti sono stati gli anni che ci hanno visti protagonisti nella massima serie - ha detto l'assessore allo sport di Palazzo Vecchio Cosimo Guccione che ha consegnato ai dirigenti una pergamena - siamo orgogliosi di questi ragazzi e di questo splendido traguardo".

Il baseball vanta una grande tradizione in città. Il 24 settembre 1947 venne fondato il Firenze Baseball Club. Il team guadagnerà subito la ribalta conquistando lo scudetto nel 1949. Nel 1955 la nostra città vedrà la nascita una nuova società, il Lions B.C. Nel gennaio 1981 dalla fusione di queste due società nascerà, appunto, la Fiorentina baseball. Negli anni Settanta, sponsorizzato Mobilcasa, il Firenze Bc ha avuto giocatori come Croce, Parri, Valenti, Bellomo. La Fiorentina Bc, da parte sua, vanta ben 13 presenze in A1 e altrettante in A2 e una coppa Italia nel 1984. Tra i suoi giocatori più importanti il lanciatore oriundo Felice Phil Cundari, attualmente uno dei migliori piching coach dell'intero panorama Ncaa, il campionato universitario Usa.

Nel 1983, Cundari sbarcò in Italia dove per due anni fu uno dei punti di forza della società biancorossa, guadagnandosi anche tre presenze in nazionale.