Finale di stagione thrilling Corsa a quattro per salire

Un finale di stagione thrilling per il girone B giunto a 180 minuti dalla conclusione, uno dei più equilibrati degli ultimi anni. Per la promozione diretta il rush finale è proprio all’ultimo duello: l’Antella di Morandi (nella foto) in testa con 1 punto di vantaggio su Rufina e Affrico e 2 dal Lanciotto Campi. Sarà una volata con sfide decisive a partire da domenica: Antella-Montelupo, Dicomano-Rufina e Rignanese-Lanciotto. Nel turno successivo si giocheranno Affrico-Antella, Rufina-Rignanese e Lanciotto-Calenzano. Intrecci importanti da cui dovranno scaturire risultati necessari per proclamare la squadra che salirà in Eccellenza e anche per l’assegnazione della griglia play off con il Grassina ora al quinto posto.

All’ultimo posto, invece, ci sono Quarrata e Dicomano con punti 20, Calenzano 21, San Piero a Sieve 23, Rignanese 28, mentre a quota 30 Montelupo e Luco. Un equilibrio che potrebbe rompersi già domenica con queste gare: Dicomano-Rufina, Luco-Quarrata, Calenzano-Lebowski e San Piero a Sieve-Grassina. Nel turno finale (il Quarrata starà fermo per la sosta obbligata), altro giro di partite decisive per la retrocessione e la griglia dei play out con queste partite: Montelupo-Dicomano, Lanciotto-Calenzano, Lebowski-San Piero a Sieve e Rufina Rignanese. E’ proprio un finale davvero al cardiopalma con probabilità che per la forbice (otto punti dalla quint’ultima alla penultima) a scendere direttamente di categoria potrebbero essere due squadre.

Giovanni Puleri