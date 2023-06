Domani il Trofeo "Città di San Giovanni" In 150 alla partenza

Oltre 150 sono i dilettanti élite e under 23 iscritti alla sesta edizione del Trofeo Città di San Giovanni Valdarno, la gara in programma domani, martedì 6 giuno, organizzata dalla Fracor International con partenza ed arrivo in Corso Italia nel centro storico della località valdarnese.

Il tracciato è stato cambiato e propone i passaggi dalla dura salita delle Casacce durante i cinque giri finali che seguiranno i tre giri iniziali di un ampio circuito.

La partenza è prevista alle ore 14 ed i chilometri in programma sono centocinquanta.