Dai dilettanti agli esordienti È il mese verità

A parte gli juniores che hanno disputato la prova regionale sulle strade del Valdarno vinta da Edoardo Cipollini, e le donne esordienti e allieve che si sono contese i tre titoli l’altra domenica (Simeoni, Masi e Traversi le tre reginette) per le altre categorie è in arrivo un mese di "fuoco". Il bilancio del ciclismo fiorentino continua ad essere ottimo.

Nei dilettanti svetta la Hopplà Petroli Firenze con 7 vittorie, grazie alla tripletta di Alfio Andrea Bruno, al bis del colombiano Nicolas Gomez, alle vittorie di Regnanti e Tsarenko. Nei prossimi giorni per la squadra fiorentina anche il Giro d’Italia under 23, mentre il campionato toscano si svolgerà il 9 luglio a Galciana di Prato. Da ricordare anche il successo di Marco Minissale (ParkPre Iki Sport) e le buone prove in talune occasioni della Polisportiva Tripetetolo. Negli juniores Alessandro Prato e Flavio Venomi del Team Pieri Calenzano hanno vinto due gare a testa, mentre negli allievi è arrivata venerdì scorso la seconda vittoria di Giulio Pavi Degl’Innocenti a San Casciano. Per gli allievi il Campionato Toscano si corre il 2 luglio a Quarrata dove il fiorentino Gerolamo Manuel Migheli (sei vittorie nel 2023) difenderà il titolo che detiene.

Negli esordienti con titolo toscano in palio a Gracciano nel Senese il 2 luglio, una cinquina di vittorie per Laerte Scappini, due a testa per Nicolò Nieri, Lorenzo Luci e Mattia Gastasini, mentre dopo ben 5 secondi posti è arrivata la vittoria per il valdarnese Tommaso Roggi. Infine ricordiamo che per le donne allieve e gli allievi sono in palio i titoli toscani a cronometro sul circuito dell’Autodromo del Mugello sabato 17 giugno.

Antonio Mannori