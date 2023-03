Coppa Toscana, Laurenziana in finale

La Laurenziana ha conquistato la finale della Coppa Toscana di Seconda Categoria, vincendo per 1-0 nella trasferta lucchese sul campo del Corsagna. Si tratta di un risultato storico per la società fiorentina presieduta da Alfredo Ramponi, che è stata fondata nel 1992 dopo la fusione di Po.Li.Ri. e Assi Virtus. La rete decisiva è stata realizzata al 72’ da Grassi con un tiro da fuori area. L’incontro, giocato al "Remo Garibaldi" di Borgo a Mozzano, era da calendario in programma il 1° marzo ma aveva subìto un rinvio per campo impraticabile con le squadre già sul terreno di gioco. La finale contro il San Gimignano (che ha vinto 2-0 sul campo dell’Atletico Levane Leona) verrà disputata mercoledì 29 marzo al "Bozzi" delle Due Strade.

Questa la formazione schierata dall’allenatore Fabio Donnini: Buglione, Fimiani, Contin (68’ Magrini), Grassi, Mannini, Messere, Confessore (67’ Diani), Tamba, Zekatrinaj, Spadafora (60’ Balleggi), Camara. A disp. Pinzauti, Salimbeni, Montani, Bojang, Giuliani, D’Amore.