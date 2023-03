Coppa Italia, Il Palagiaccio outsider ci riprova

di Andrea Pratellesi

Il Palagiaccio PFF ormai è una squadra di riferimento per la serie A2. E lo dimostra il fatto che per il secondo anno consecutivo si è qualificato per la Final Eight della Coppa Italia di categoria. Dodici mesi fa, al debutto, l’impatto fu piuttosto traumatico, con le biancorosse che praticamente non entrarono mai in partita contro le padrone di casa di Udine, cedendo alla fine per 63-29: stavolta l’obiettivo è quello di giocarsela meglio e soprattutto più serenamente, anche se il valore dell’avversario non autorizza grossi voli pindarici. Oggi alle 18.30, nella cornice del PalaZauli di Battipaglia che ospita la manifestazione, la PFF affronterà nei quarti di finale l’Autosped Castelnuovo Scrivia, che ha un bilancio di diciassette vittorie e due sconfitte in regular season e che ha girato la boa davanti a tutti nel Girone Nord, contro il quarto posto nel Girone Sud delle biancorosse al termine dell’andata: "Giochiamo contro la squadra più forte di tutta la serie A2 – ammette il coach de Il Palagiaccio Stefano Corsini – allenata da un santone come Nino Molino: Castelnuovo è completa in tutti i reparti, e le nove giocatrici di rotazione negli ultimi anni hanno fatto almeno una stagione da protagoniste in A1". Da tenere d’occhio in particolare Marangoni, Premasunac e Gianolla, anche se l’Autosped è reduce da un momento non semplice dal punto di vista psicologico, con la scomparsa del marito della General Manager Alice Pedrazzi che ha comportato il rinvio dell’ultima partita di campionato, e anche fisico, con alcune giocatrici non al meglio.

La PFF invece sta bene ed è pronta a vendere cara la pelle: "L’esperienza dell’anno scorso ci ha insegnato molto – racconta Corsini – e spero che ci permetta di entrare in campo un pochino più pronte e cariche. La differenza di valori è abbastanza evidente, però noi non potremmo affrontare il match in un momento migliore di questo: veniamo da tre vittorie consecutive, stiamo piano piano risistemando il mosaico e recuperando Marta Rossini, e a livello fisico siamo a posto a parte la situazione da monitorare di Cremona. Ci siamo preparati anche in sala video: come sempre alterneremo un po’ di zona e un po’ di uomo, e proveremo a render loro la vita il più dura possibile prima di rituffarci nel campionato". Oggi gigliate in campo per la terza partita, che sarà visibile in streaming su LBF TV.