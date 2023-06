Città di Scandicci, scatta il rush finale del Labardi

Si entra nel vivo del 30° torneo Città di Scandicci. Dopo le emozioni dei gironi della prima fase, sempre con grande partecipazione di pubblico al campo Bartolozzi, spazio per i quarti di finale nel Memorial Adriano Labardi, dedicato agli Esordienti 2011 (calcio a 9). Stasera in campo Poggibonsese-Lastrigiana (ore 19.30) e Sestese-Affrico (ore 20.30); mentre mercoledì 7 giugno in campo Cattolica Virtus-Prato (ore 18.30) e venerdì 9 Tau Calcio-Scandicci (ore 20.30). Semifinali lunedì 12, finali mercoledì 14 (entrambe dalle 19.30). Dopo i gironi il capocannoniere è Mantu del Prato.

Il Memorial Aldo Bondi, riservato ai Pulcini 2012 (calcio a 7) si avvia verso la fase cnclusiva. Grassina Belmonte-Mezzana e Fortis Juventus-Isolotto si sfideranno domani (ore 19.15) nel girone Bronzo, con i borghigiani primi a 6 punti e i biancorossi a 4. Sestese-Poggibonsese (entrambe a 4) e Lastrigiana-Folgor Calenzano saranno in campo domani alle 20.30 nel girone Argento. Giovedì 8 dalle 19.30 Sporting Arno-Empoli Giovani e Cattolica Virtus-Settignanese (entrambe 4 punti) per la finale del girone Oro. F. Que.