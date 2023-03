Circolo Tennis Firenze Dalla nascita del 1898 all’aperura alle donne 125 anni di storia e storie

La storia dello sport fiorentino passa dalle Cascine. Compleanno speciale per il Circolo Tennis Firenze che compie 125 anni. Un traguardo che dà ulteriore forza e passione a tutto il sodalizio guidato dal presidente Carlo Pennisi. Il primo appuntamento per i festeggiamenti sarà il torneo giovanile internazionale ‘Città di Firenze’ che si svolgerà nel periodo di Pasqua ed è un fiore all’occhiello per il circolo e la città con in campo i migliori Under 18 a livello mondiale.

"Siamo nati per iniziativa di un gruppo di aristocratici fiorentini e inglesi nel 1898 - afferma il presidente Pennisi - su un terreno comunale, ingrandendo e migliorando la struttura negli anni. Da ricordare che nel 1910, proprio qui alle Cascine, la Federazione Italiana Tennis è stata fondata con primo presidente il marchese Piero Antinori". Inoltre Pennisi tiene a ricordare alcuni fatti storici: "Verso la fine della prima guerra mondiale la socia del circolo e campionessa italiana di categoria Rhoda De Bellegarde, che era crocerossina, morì per un gesto eroico ricevendo una medaglia al valore militare ed ora le è stata intitolata una piazzetta. Un’altra curiosità riguarda l’ultima guerra mondiale con il circolo che era diventato un rifugio e deposito di vettovaglie".

Giusta e meritata rilevanza vanno anche ai successi sportivi che il circolo ha ottenuto in questi anni: "Sui campi del nostro circolo si sono disputati negli anni 3040 e dal ‘70 fino al 1994 tornei internazionali con in campo i massimi campioni del momento. Il Circolo Tennis Firenze è stato il primo dove le donne sono state ammesse a giocare e possiamo vantare campionesse quali Manuela Bologna, Patrizia Murgo, Francesca Gordigiani, Alessandra Gobbò e diverse altre. Da ricordare i tre titoli italiani assoluti vinti da Vanni Canepele negli anni passati e il titolo italiano assoluto di doppio conquistato da Massimo Ardinghi e Pietro Pennisi. Il Ct Firenze è stato il migliore in Italia a livello agonistico tre volte negli anni dal ‘90 al 2000."

Il circolo inizierà con i festeggiamenti dei 125 anni con il 46’ torneo internazionale giovanile ‘Città di Firenze’ che si disputa nel periodo di Pasqua, ma sono allo studio una serie di eventi celebrativi di natura sportiva, ricreativa, culturale e sociale per ricordare nel migliore dei modi L’importante anniversario.

Francesco Querusti