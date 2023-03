Ciclismo: Al veneto Cettolin il Trofeo Società Toscane a Calenzano

Il podio della gara juniores di Calenzano (Foto R. Fruzzetti)

Calenzano,19 marzo 2023 – Sette giorni prima Filippo Cettolin, campione italiano allievi nel 2022, era rimasto male sul traguardo di Silvella di Cordignano in provincia di Treviso, battuto al fotofinish da Cazzarò. Questa volta invece netto il suo successo che è venuto a conquistare a Calenzano nel Trofeo Società Toscane organizzato dalla Pol. Virtus Settimo Miglio di Settimello presieduta da Paolo Traversi, grazie alla collaborazione prestata dalle società toscane che hanno contribuito ad organizzare la corsa, al Comune di Calenzano, celere nel concedere i permessi, ed al contributo economico del Comitato Regionale Toscana, per allestire la gara e colmare un vuoto nel calendario.

E’ stato un trionfo per la Borgo Molino Vigna Fiorita in quanto nel drappello dei dieci che si è conteso il successo ben 5 erano le maglie del sodalizio veneto. La gara con 134 atleti al via di 17 formazioni ha fatto registrare nella sua prima parte, quella più facile, la fuga di Nicola Battain (Borgo Molino-Vigna Fiorita) che dopo un vantaggio massimo di 1’05” è stato raggiunto al chilometro 54. L’azione decisiva protagonisti 12 corridori a circa 30 km dalla conclusione quando i corridori dovevano affrontare per 7 volte la breve ma insidiosa salita di San Donato. Nel penultimo giro restavano in 10 al comando e lo sprint in leggerissima salita esaltava le capacità e le doti complete di questo giovane di 17 anni che ai 100 metri assumeva la testa del plotoncino e vinceva con sicurezza sui bravi toscani Bambagioni e Lorello finiti ai posti d’onore.



ORDINE DI ARRIVO: 1)Filippo Cettolin (Borgo Molino- Vigna Fiorita) Km 90,400, in 2h11’35”, media km 41,221; 2)Tommaso Bambagioni (CPS Professional); 3)Riccardo Lorello (Regia Congressi Seiecom Valdarno); 4)Marco Martini (Autozai Petrucci Contri); 5)Matteo Cettolin (Borgo Molino Vigna Fiorita); 6)Samuel Novak (idem); 7)Andrea Montagner (idem), 8)Francesco Vecchiutti (Team Tiepolo Udine); 9)Christian Di Prima (Vangi Sama Il Pirata); 10)Renato Favero (Borgo Molino-Vigna Fiorita).