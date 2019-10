Firenze, ,19 ottobre 2019.- Come anticipato il prossimo Giro d’Italia non toccherà la Toscana, così come avvenne anche nel 2018. Giovedì prossimo 24 ottobre a Milano ci sarà la presentazione ufficiale della corsa rosa da parte della Rcs, ma ormai il percorso è disegnato con la partenza dall’Ungheria il 9 maggio e la conclusione domenica 31 maggio a Milano con una cronometro individuale.

Nel 2021 invece possiamo anticipare che il Giro d’Italia tornerà in Toscana per almeno un paio di giorni.

Questo quello che dovrebbe essere il percorso del 2020.



SABATO 9 maggio: Budapest-Budapest (cronometro).

10/5: Budapest-Gyor

11/5: Szekesfehervar-Nagykanisza

12/5: Palermo-Agrigento

13/5: Caltanisetta- Etna Piano Provenzana

14/5: Catania-Villafranca Tirrena

15/5: Mileto-Camigliatello Silano

16/5: Castrovillari-Brindisi

17/5: Giovinazzo-Vieste

18/5: Riposo

19/5: San Salvo-Tortoreto Lido

20/5: Porto Sant’Elpidio-Rimini

21/5: Cesenatico-Cesenatico

22/5: Cervia-Monselice

23/5: Conegliano Veneto-Valdobbiadene (cronometro)

24/5: Rivolto-Piancavallo

25/5: Riposo

26/5: Udine-San Daniele del Friuli

27/5: Bassano del Grappa-Madonna di Campiglio

28/5: Pinzolo-Laghi di Cancano

29/5: Morbegno-Asti

30/5: Alba-Sestriere Monte Fralteve

31/5: Cernusco sul Naviglio-Milano (cronometro)



Antonio Mannori