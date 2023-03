Ceccarelli, l’eccellenza della Toscana Il velocista premiato col Pegaso d’Oro

Vive a Massa, si allena a Pietrasanta, studia giurisprudenza a Pisa ed è tesserato per l’Atletica Firenze Marathon: Samuele Ceccarelli, medaglia d’oro sui 60 metri indoor agli europei di atletica (battendo Jacobs), rientra a pieno titolo tra le eccellenze toscane. Meritatissimo, dunque, il “Pegaso d’Oro“ ricevuto ieri dal presidente della Toscana, Eugenio Giani. Nell’occasione, il velocista parla del futuro ed è inevitabile pensare alle Olimpiadi di Parigi 2024: "Penso più alle Olimpiadi di Parigi rispetto a come pensavo a Tokyo. È una cosa molto più ‘sognabile’, rimane sempre un obiettivo molto ambizioso e una cosa molto difficile da raggiungere, ma non si può sapere mai cosa può succedere. Lo stesso non pensavo di vincere un campionato europeo come è successo, quindi chissà cosa può succedere da qui al 2024". Per quanto riguarda questa stagione "esordirò a metà giugno, poi ci sarà da definire bene dove e come. L’obiettivo è quello di qualificarsi per i prossimi Mondiali all’aperto". Dopo i trionfali 60 metri "ora si lavorerà anche per allungare la distanza per aggiungere quei 40 metri ai 60 che sono già una buona base".

Da parte sua Giani ha sottolineato che "Samuele ci ha entusiasmato perché è un’eccellenza della toscanità: non solo ottiene risultati straordinari nello sport, ma anche come uomo". Poi l’annuncio: "Come Regione abbiamo stanziato 150mila euro per il Golden Gala che si terrà al “Ridolfi“ ai primi di giugno".

Roberto Davide Papini