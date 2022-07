Fiorentina, Dodò è arrivato a Moena

Moena, 22 luglio 2022 - Dodò, (quasi) neoacquisto della Fiorentina, è arrivato a Moena, in Trentino, per il ritiro della squadra. Un tour de force nelle ultime 24 ore, per Sud, Centro e Nord Italia, per il 24enne brasiliano: ieri mattina era a Roma dove si è sottoposto alle visite per l'idoneità sportiva, dopo di che si è spostato a Firenze nel pomeriggio oggi e stamani è arrivato in Val di Fassa per raggiungere i nuovi compagni di squadra.



La Viola però, per poter dare la notizia ufficiale, deve prima cedere all'estero un calciatore extracomunitario della propria rosa. Tuttavia il calciatore sudamericano dovrebbe già iniziare ad allenarsi in queste ore: comincerà con un training personale sotto il tecnico Vincenzo Italiano. Questo pomeriggio intanto seguirà solo dagli spalti del centro sportivo "Cesare Benatti" la disputa amichevole tra la sua Fiorentina e il Trento.



Un altro atleta di fuori confine ha raggiunto oggi i compagni viola tra le Alpi: Kokorin. L'attaccante non era stato convocato per la prima parte del ritiro, perché contagiato dal Covid-19, come aveva comunicato dai media del suo paese, ma l’arrivo fa presupporre che si sia ormai negativizzato.