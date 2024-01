Calcio promozione. Torna la Coppa Italia. Fiesole cerca il pass. Lebowski a Livorno

Per la Coppa Italia oggi alle 14,30, si giocano le ultime gare di triangolari del 2° turno per entrare nei quarti di finale. Fiesole-Settimello (riposa San Piero a Sieve) arbitro: Erriquez di Firenze. Classifica: Fiesole 3 punti, San Piero a Sieve e Settimello 1. Alla squadra di Selvaggio per qualificarsi basta il pari. Settimello pronto a dare battaglia. Alberoro-Affrico (riposa M.M. Subbiano) arbitro Mauro di Pistoia. Classifica: Affrico e Alberoro 3 punti, Subbiano 0. Avendo un quoziente reti decisamente migliore rispetto agli aretini , all’Africo di Tognozzi per qualificarsi basterà anche un pareggio.

Armando Picchi-C.S. Lebowski (riposa San Miniato Basso) arbitro Solito di Piombino. Classifica: Lebowski punti 3, Armando Picchi e San Miniato Basso punti 1. Con il pareggio o la vittoria , il Lebowski senza gli squalificati Sternini, Fornai e Frutti, più Gualandi infortunato può superare il turno. Maliseti Seano-Antella 99 (riposa Grassina) arbitro Nafra sez. Valdarno. Classifica: Antella 3 punti, Grassina e Maliseti 1. Non dovrebbe risultare difficile alla squadra di Morandi qualificarsi.

