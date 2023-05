Banti e San Godenzo: vento di cambiamento

In Prima Categoria lo Spartaco Banti Barberino, dopo la brillante salvezza, ha deciso di dare continuità al progetto. E’ stato confermato in panchina Silvio D’Apolito, nonostante il tecnico di origini milanesi avesse altre richieste. La società rossoblù ancora una volta non si affiderà ad un ds: sul mercato il tecnico verrà coadiuvato dal presidente Bruno Nencini. Novità per il San Godenzo neopromosso. Il nuovo allenatore è Andrea Bosi, che prende il posto di Filippo Conti, che ha deciso di lasciare dopo la vittoria del campionato. Solo conferme per il Reconquista neopromosso, che affronterà il primo campionato di Seconda Categoria della sua storia con Alessandro Orlandi in panchina. Il tecnico sampierino era già stato confermato, indipendentemente dal risultato. Rimane al suo posto anche il direttore sportivo Andrea Camartini.