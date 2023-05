Audace Galluzzo, quante novità Rossi diventa direttore generale

Audace Galluzzo, che bella realtà. La società gialloblù unisce sempre più l’aspetto sportivo a quello sociale. Per quanto riguarda lo staff direttivo importante promozione per Paolo Rossi che assume l’incarico di direttore generale del settore giovanile e scuola calcio. Il nuovo direttore sportivo dei giovani è Simone Caparrini, dirigente di lunga esperienza con trascorsi a Ponte a Greve, Firenze Ovest, Galcianese, Lanciotto Campi e Sporting Arno. Rossi e Caparrini avranno il compito di potenziare e qualificare sempre più le squadre del settore giovanile che già sono a ottimi livelli.

Da ricordare in questa stagione sportiva la fondamentale salvezza, con tre giornate di anticipo, della squadra Giovanissimi regionali anno 2008. Tra le formazioni protagoniste gli Allievi regionali 2006 che hanno concluso una valida stagione a metà classifica. Grandi progressi per gli Allievi B 2007 di Merito che nei prossimi campionati saranno attesi nei Regionali. Da non dimenticare anche l’anno 2009, una squadra che è in fase di costruzione. Particolare attenzione è rivolta alla Scuola calcio, seguita da istruttori federali.

Una particolare nota di merito va alle giovani promesse della squadra Pulcini anno 2013 che, sotto la regia dell’allenatore Giuseppe Pino Carriero, in occasione della festa della mamma, hanno fatto un bellissimo gesto di gentilezza. Infatti i Pulcini 2013 del Galluzzo hanno omaggiato le loro mamme con rose rosse e uno splendido sorriso su idea e ispirazione di mister Pino Carriero, subito recepita e fatta propria dallo splendido gruppo. Questo è uno degli aspetti belli del calcio giovanile. La consegna delle rose è stata fatta al Torneo Grazzini, organizzato dalla Floria nel viale Malta, prima della partita Audace Galluzzo-Impruneta Tavarnuzze terminata 1-0. Questa la rosa giocatori dei Pulcini 2013 del Galluzzo: Angelozzi, Consigli, Pezzati, Jelouani, Bagnoli, Cesari, Vannini, Rondina, Pistolesi, Bertini, Almendra, Lo Scalzo, Staino, Mazzone, Trambusti, Zhosan. Allenatore Pino Carriero.

Francesco Querusti