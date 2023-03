Atletica, Giani consegna il ”Pegaso d’Oro” a Ceccarelli. “Le Olimpiadi? Ora ci penso un po’ di più”

Il presidente Eugenio Giani consegna il Pegaso d'Oro a Samuele Ceccarelli (Fotocronache Germogli/Davide Franco)

Firenze, 18 marzo 2023 – “Vedo una nuova stagione molto interessante dell’atletica toscana”, dice il presidente, Eugenio Giani, consegnando a Samuele Ceccarelli il “Pegaso d’Oro”, prestigioso riconoscimento per chi porta in alto il nome della Regione. Giani pensa anche a Leonardo Fabbri, Claudio Stecchi e Larissa Iapichino, ma il nome nuovo dell’atletica italiana è il “toscanissimo” Ceccarelli: vive a Massa, si allena a Pietrasanta, studia giurisprudenza a Pisa ed è tesserato per l’Atletica Firenze Marathon. Due settimane fa, in Turchia ha battuto per la seconda volta il grande Marcell Jacobs, conquistando l’oro europeo nei 60 indoor.

"La mia vita è sicuramente cambiata dal punto di vista mediatico - ha ammesso -. Non sono abituato a tutte queste attenzioni nei miei confronti, è un qualcosa che fa piacere perché è un riconoscimento in più già di per sé buono al quale però piano piano cerco di abituarmi e di renderlo parte della mia quotidianità. Ho ricevuto diversi messaggi di ragazze e ragazzi giovani che mi hanno indicato come un esempio”.

Inevitabile pensare in grande: “Penso più alle Olimpiadi di Parigi rispetto a come pensavo a Tokyo. È una cosa molto più 'sognabile’, rimane sempre un obiettivo molto ambizioso e una cosa molto difficile da raggiungere, ma non si può sapere mai cosa può succedere. Io stesso non pensavo di vincere un campionato europeo come è successo, quindi chissà cosa può succedere da qui al 2024”.

Nel sottolineare l’importanza dell’impianto del “Ridolfi”, il presidente Giani ha annunciato che la Regione ha stanziato 150mila euro per il Golden Gala che si terrà il 2 giugno a Firenze.