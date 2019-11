Firenze, 23 novembre 2019 - Si conoscono le date delle gare Internazionali e Nazionali di ciclismo in Toscana per la prossima stagione, anche se sono possibili modifiche e spostamenti di date. Il calendario regionale sia per i dilettanti Elite-Under 23 che per gli juniores, sarà invece varato a Firenze al Comitato Regionale Toscana, sabato 7 dicembre alle 15.

Queste le gare juniores e quelle per Elite e Under 23 nel 2020 in Toscana con la novità del 65° Giro del Montalbano a Bacchereto (PO) per la prima volta a carattere nazionale.

MARZO: 15 Cronosquadre della Versilia-Michele Bartoli a Forte dei Marmi.

MAGGIO: 10 Gp Industrie del Marmo Carrara (int.); 17 Trofeo Matteotti a Marcialla; 31 Giro del Montalbano a Bacchereto.

AGOSTO: 2 Coppa Bologna a Montallese; 23 Giro del Casentino; 30 Memorial Daniele Tortoli a Montalto di Pergine Valdarno.

SETTEMBRE: 6 Gp Cuoio e Pelli S.Croce sull’Arno; 8 Giro del Valdarno a Figline Valdarno; 20 Trofeo S.C. Corsanico; 29 Ruota D’Oro-Gp Festa del Perdono a Terranuova Bracciolini (int.).

OTTOBRE: 13 Coppa Mobilio a Ponsacco.

JUNIORES: Per questa categoria il Gp Liberazione Città di Massa a Turano il 25 Aprile, la Coppa Linari a Borgo a Buggiano il 18 Agosto, l’internazionale Giro della Lunigiana a tappe (data precisa da definire), e il Trofeo Francesco Buffoni da Forte dei Marmi a Montignoso domenica 13 settembre sempre a carattere internazionale.





