Albereta Run, le foto della corsa

Firenze, 21 marzo 2024 – La terza edizione dell'Albereta Run ha animato le strade di Firenze con la passione dei podisti che si sono uniti per un allenamento collettivo serale indimenticabile. Grazie alla generosa ospitalità della Uisp di Firenze i partecipanti hanno potuto sperimentare la gioia della corsa nel suggestivo scenario del parco dell'Albereta, avvalendosi dei comodi spogliatoi e delle docce messe a disposizione.

L'obiettivo principale di questa iniziativa è quello di creare un ambiente di aggregazione e sicurezza per gli appassionati della corsa, permettendo loro di condividere la passione per lo sport in compagnia. La presenza di tre rinomate società fiorentine - Asd Polisportiva Oltrarno, Gs Nave e Asd Ellera - ha garantito un'organizzazione impeccabile e la supervisione necessaria per assicurare la tranquillità e la soddisfazione di tutti i partecipanti. Il percorso, che ha visto i podisti avventurarsi lungo le ciclabili che costeggiano il suggestivo fiume Arno, offrendo scorci mozzafiato sul famoso Ponte Vecchio e una passeggiata affascinante intorno al Duomo, ha reso l'allenamento ancora più stimolante e coinvolgente.

La vivacità della serata, con l'arrivo della primavera nell'aria e l'energia dei numerosi turisti che popolavano il centro storico di Firenze, ha contribuito a rendere l'esperienza indimenticabile per tutti i partecipanti. Il presidente della Uisp di Firenze, Marco Ceccantini, si è mostrato entusiasta del successo dell'iniziativa e ottimista per il futuro del podismo nella città. Con un'iscrizione già superiore ai 3.000 partecipanti per la prossima HMF Half Marathon Firenze, in programma il 7 aprile, si conferma la passione e l'impegno della comunità podistica fiorentina.

Con l'appuntamento fissato tra tre settimane, il prossimo Albereta Run promette di essere ancora più emozionante, con partenza prevista alle 19,30 da Piazza Ravenna. Un'occasione imperdibile per tutti gli amanti della corsa che desiderano condividere la propria passione in un ambiente stimolante e accogliente.