Frenze, 1° luglio 2020 – A Temptation Island 2020 l’ex viola Lorenzo Amoruso si scatena in balli caraibici circondato da tante sexy tentatrici. Il reality cult dell’estate, giunto alla settima edizione, inizia il 2 luglio su Canale 5 (alle 21,20) e come sempre sarà condotto da Filippo Bisciglia. A differenza degli anni passati, quest’anno il programma prevede un cast misto con coppie vip e coppie nip. E tra i personaggi famosi c’è anche l’ex difensore centrale della Fiorentina Lorenzo Amoruso (49 anni) insieme alla fidanzata Manila Nazzaro (42 anni), l’ex Miss Italia che adesso è conduttrice radiofonica e televisiva.

I due si conoscono da quattro anni e sono fidanzati da tre. Mentre l’ex viola è sempre stato scapolo, l’ex reginetta di bellezza ha alle spalle un matrimonio finito in modo burrascoso ma che le ha regalato due splendidi figli. Grazie ad Amoruso la Nazzaro è tornata a sorridere tanto che – come la donna ammette nel video di presentazione - Lorenzo è stato in grado di sciogliere il suo cuore di ghiaccio, dopo tutte le sofferenze subite in amore. Dall’altro lato, l’ex gigliato sostiene che con Manila ha avvertito, per la prima volta in vita sua, il desiderio di mettere radici.

Entrambi partecipano a ‘Temptation Island’ sicuri della forza del loro amore. “Siamo sicuri di noi e vogliamo mettere alla prova la nostra relazione. Al momento non conviviamo ma se il nostro amore supera questa prova magari ci proveremo” sostiene la Nazzaro.

Ora, quindi, la coppia vivrà separata per 21 giorni all’interno del villaggio ‘Is Morus Relais’ in Sardegna: la Nazzaro (così come le altre fidanzate) trascorrerà il tempo in compagnia di dodici aitanti – e con l’addominale scolpito – single, mentre Amoruso troverà la compagnia di undici sexy tentatrici. E dalle anticipazioni, rilasciate sui canali social del programma, sembra che l’ex difensore viola abbia deciso di ‘marcare stretto’ le giovani e avvenenti ragazze. Le immagini, infatti, mostrano l’opinionista sportivo alle prese con balli di gruppo. “E andiamo, ma sì ma che c…o” esclama Amoruso, completamente immerso nel clima vacanziero di ‘Temptation’. E questo è solo l’inizio.