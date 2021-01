Firenze, 5 gennaio 2021 - Che Stanley Tucci abbia un legame particolare con l'Italia lo si capisce subito: i suoi figli si chiamano Nicolò, Isabel Concetta, Camilla, Matteo e Emilia Giovanna. E non ci vuole molto per capire che Tucci è uno di quei cognomi che riportano all'emigrazione verso gli Usa di inizio Novecento (nonno del Cosentino, mamma della provincia di Reggio Calabria). Insomma, l'attore - 60 anni compiuti da poco - è uno dei tanti italo-americani che hanno raggiunto l'apice del successo, per quanto meno di quanto il suo talento avrebbe meritato. E quindi non sorprende che la Cnn, l'emittente televisiva di Atlanta che è anche la più famosa d'America e del mondo, abbia puntato su di lui per una nuova serie che aprirà a febbraio, "Stanley Tucci: Searching for Italy".

Un viaggio alla scoperta delle meraviglie italiane girato prima della pandemia che la Cnn ha lanciato con un trailer tutto incentrato su Firenze e in particolare sul vino, con particolare attenzione a quella spettacolare e unica realtà delle "piccole portre del paradiso", cioè le buchette del vino. Accompagnato dall'esperta Elisabetta Digiuno, in sosta da Babae in Santo Spirito, l'attore si fa raccontare - e così in realtà lo spiega ai telespettatori Usa - cosa siano quegli strani tabernacoli che si vedono in giro per Firenze, spunto per parlare del vino come marchio distintivo della Toscana a 360 gradi.

Per gli estimatori di Tucci, vale la pena di ricordare che presto (speriamo) si potrà vedere al cinema "Supernova", un film drammatico nel quale recita con un'altra star molto legata all'Italia, Colin Firth, che per vent'anni è stato sposato con Livia Giuggioli e che si divide fra Londra e Città della Pieve, in Umbria.