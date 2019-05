Firenze, 3 maggio 2019 - Lunghi e convinti applausi giovedì sera per "Lear" del compositore tedesco Aribert Reimann che, nell'allestimento dell'Opéra National de Paris, con il maestro Fabio Luisi sul podio e la regia firmata dal celebre Calixto Bieito, ha aperto l'82° festival del Maggio musicale fiorentino, intitolato 'Potere e virtù'.

Tra gli interpreti Bo Skhovus (Lear), Frode Olsen, Michael Colvin e Erika Sunneg†rdh.

Il sindaco Nardella, il soprintendente Chiarot e le rispettive consorti (foto Moggi-Cabras/New Press Photo)

"Questa è un'opera perfetta. Ed è perfetto che si faccia a Firenze che è una città simbolo dell'umanesimo, perchè questo Lear di Shakespeare è un monumento umanista e noi abbiamo bisogno di un nuovo umanesimo", aveva spiegato Bieito nei giorni scorsi ricordando come con Luisi "abbiamo avuto una connessione immediata, incredibile, una connessione spirituale. E la musica di Reimann è perfetta, parla molto bene del mondo di oggi, parla di ansia, di depressione, di amore, di morte, parla del vuoto, del nulla. Insomma in quest'opera c'è tutto".

RIVEDI LA DIRETTA

Tra i presenti in teatro - oltre al sindaco di Firenze Dario Nardella, la vicepresidente della Toscana Monica Barni, il presidente del Consiglio regionale Eugenio Giani -, lo stesso Reimann salito poi sul palco a raccogliere gli applausi del pubblico per quest'opera intensa.

E quella inaugurale è stata una lunga giornata per il Maggio, aperta giovedì mattina da un incontro con lo scrittore Claudio Magris nell'aula magna dell'Università e proseguita con un concerto degli Ottoni del Maggio alla Loggia dei Lanzi (VIDEO).

In omaggio poi a Leonardo da Vinci, in occasione dei 500 anni dalla morte del Genio che ricorrevano proprio ieri, il Coro delle voci bianche del Maggio diretto da Lorenzo Fratini si è esibito alla Fondazione Zeffirelli (VIDEO).

Ancora, in prima esecuzione poi, sempre in omaggio a Leonardo, il concerto con trecento ottoni e percussioni intitolato Leonardo machine di Giorgio Battistelli svoltosi nel pomeriggio in piazza Vittorio Gui (VIDEO).

Il foyer di galleria ospita infine la mostra fotografica Luoghi e volti shakespeariani in Toscana.

© Riproduzione riservata