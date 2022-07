Jay Ellis e Nina Senicar, matrimonio in Toscana per la modella e l'attore di Top Gun

San Casciano (Firenze), 19 luglio 2022 - Belli da togliere il fiato, tanto che la foto postata oggi su Instagram potrebbe essere la copertina di una rivista. E invece è lo scatto di un matrimonio vero, quello di Jay Ellis e Nina Senicar.

Oggi la modella serba 36enne, già concorrente dell'Isola dei Famosi, ha pubblicato la prima foto del sì: su Instagram lo scatto che la ritrae mano nella mano lungo un viale di cipressi con l'attore 40enne - visto di recente in Top Gun: Maverick - è accompagnato da un cuore e un messaggio in italiano: "Per sempre".

Il matrimonio risale a sabato 9 luglio e la location è la favolosa villa Mangiacane di San Casciano in Val di Pesa. La coppia, che ha una figlia di nome Nora Grace, vive da tempo a Los Angeles. Dopo il ricevimento i neosposi hanno fatto tappa a Firenze.