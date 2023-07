Campo di Marte, spaccio di droga davanti alle scuole: in manette 25enne fiorentino

Firenze, 11 luglio 2023 - Spaccia davanti alle scuole. Per questo, i carabinieri della stazione di Firenze Campo di Marte hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Tribunale di Firenze, nei confronti di un 25enne fiorentino ritenuto responsabile del reato di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. L'indagine è iniziata nel novembre 2022 quando, a seguito delle segnalazioni dei dirigenti scolastici di alcuni istituti superiori del quartiere Campo di Marte, sono stati predisposti dei servizi specifici, con il supporto dell'unita cinofila antidroga, finalizzati al monitoraggio del presunto spaccio di stupefacenti nei pressi delle scuole.

Proprio nel corso di uno di questi servizi i militari hanno denunciato per detenzione ai fini di spaccio un 15enne e un 16enne, entrambi fiorentini, trovati in possesso di complessivi 190 grammi di hashish. I successivi accertamenti hanno consentito di ricostruire la rete di approvvigionamento dello stupefacente, individuando nel 25enne fiorentino il principale fornitore dei due minorenni segnalati e di un terzo minorenne, di 16 anni, denunciato nel corso delle indagini poiché sorpreso con 35 grammi di hashish mentre usciva dallo stabile in cui è ubicata l'abitazione del 25enne che, sottoposto a perquisizione domiciliare, è stato trovato in possesso di quasi 3 etti e mezzo di hashish.

Per il 25enne, ora rinchiuso nella casa circondariale di Firenze Sollicciano, l'accusa è di traffico e detenzione illecita di stupefacenti, reato aggravato dall'aver ceduto la droga a minorenni e, per di più, nei pressi di istituti scolastici. L'uomo rischia una pena dai 9 ai 30 anni di reclusione.