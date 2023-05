Spaccia alle Cascine: arrestato per la seconda volta

Firenze, 30 maggio 2023 – Bloccato mentre spaccia nel parco delle Cascine per la seconda volta. Il pusher era infatti già stato arrestato dai militari. Nel corso della giornata di ieri, 29 maggio, i carabinieri del nucleo radiomobile di Firenze hanno arrestato in flagranza di reato per l’ipotesi di detenzione ai fini di spaccio un 23enne gambiano, trovato in possesso di hashish, cocaina, eroina e crack. Verso le 10, due pattuglie del Nucleo radiomobile carabinieri di Firenze, durante un mirato servizio di controllo del territorio di prevenzione e repressione dei reati al parco delle Cascine, giunti sul viale degli Olmi, hanno controllato un cittadino straniero che alla vista della Gazzella ha cercato di disfarsi di due involucri uno in panno e l’altro in cellophane. I militari dell’Arma hanno bloccato il soggetto e recuperato il materiale di cui si era disfatto. I successivi accertamenti, hanno permesso di rinvenire vari tipi di droga, già suddivisa in dosi, tra cui 7 dosi di cocaina, 24 dosi di eroina, 72 dosi di crack e 5 pezzi di hashish ancora da suddividere. Gli ulteriori sviluppi investigativi, sulla persona, hanno consentito di stabilire che in effetti il giovane era dedito allo spaccio di stupefacenti tanto che per analogo motivo era già stato arrestato e sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di firma. Il 23enne, pertanto, è stato dichiarato in arresto per il reato di detenzione al fine di spaccio di sostanze stupefacenti.