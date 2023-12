Colpo con spaccata a Fiesole: i ladri scappano con 5mila euro

Firenze, 1 dicembre 2023 - Per la terza volta in un mese i ladri, dopo aver infranto la vetrata, sono entrati all'interno del Ristorante Ualima di via Spartaco Lavagnini per poi fuggire senza portare via nulla.

Dopo il colpo del 2 novembre e quello dell'11 novembre, nella notte tra giovedì e venerdì i malviventi sono tornati a colpire. Secondo quanto raccontato dai titolari, non sarebbe stato portato via nulla se non pochi spiccioli. Ma resta il danno della vetrata da riparare per la terza volta. "Una situazione insostenibile, assurdo che accada tutto questo" dicono dal ristorante.

Furto con spaccata in un ristorante anche a Fiesole. È stato il titolare a dare l'allarme stamattina all'apertura e sul posto sono intervenuti i carabinieri del nucleo radiomobile. I malviventi, secondo una prima ricostruzione, dopo aver spaccato il vetro di una finestra del seminterrato, sono entrati nel locale e hanno preso 5mila euro dalla cassa prima di scappare. Sul furto indagano anche i militari della sezione investigazioni scientifiche.