Sfonda il lunotto di un’auto con un cartello stradale per rubare una lattina e un berretto

Firenze, 4 giugno 2024 – Con l’asta di ferro di un cartello stradale ha sfondato il vetro di un’auto dalla quale ha rubato una lattina, una corda e un berretto. Di quello che stava avvenendo si è accorto un uomo che stava svolgendo, come di consueto, il suo lavoro di addetto alla sicurezza all'ingresso di un locale in via dei Sassetti, quando, poco dopo le tre della scorsa notte, la sua attenzione sarebbe stata richiamata da un inconfondibile rumore di vetri infranti proveniente dalla vicinissima piazza dei Davanzati. Il cittadino è andato subito a verificare l'accaduto, sorprendendo e fermando un uomo alle prese con un'utilitaria parcheggiata sulla strada. L’uomo avrebbe infatti imbracciato la base in metallo di un cartello stradale e, con questa, aveva mandato in frantumi il lunotto posteriore destro dell'auto. Subito allertate le forze dell’orine per quanto era accaduto, di lì a poco è subito intervenuta una volante della Questura che ha messo un punto definitivo alla vicenda. Gli agenti, una volta ricostruita la vicenda, hanno arrestato un 50enne fiorentino, già noto alle forze di polizia, con l'accusa di furto aggravato. I poliziotti hanno poi recuperato il magro bottino del colpo, a fronte degli ingenti danni riportati dal mezzo. L’uomo si era impossessato di una bibita in lattina, una corda da allenamento e un berrettino sportivo. Il tutto è stato naturalmente restituito al legittimo proprietario, ed è stata anche ripristinata la cartellonistica stradale, verosimilmente utilizzata come un vero e proprio 'ariete'. Su richiesta della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Firenze, l’uomo l'arrestato comparirà davanti al giudice per la convalida della misura precautelare. Maurizio Costanzo