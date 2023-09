A Firenze arriva il Generale Figliuolo per la settimana lucana

Firenze, 5 settembre 2023 - Il ritmo della taranta dei Lucania Power e il fascino di Piazza Santo Spirito. Nel cuore della Firenze popolare si alza il sipario sulla settima edizione della Settimana Lucana, la kermesse di musica, cinema, teatro e cultura promossa e organizzata dall’Associazione culturale lucana all’interno dell’Estate fiorentina, per celebrare il gemellaggio antropologico tra due terre lontane ma non distanti. Un viaggio metaforico alla scoperta delle proprie radici che parte dalla Basilicata e arriva all’ombra del giglio con sette giorni di eventi, concerti, spettacoli e celebrazioni.

Sabato 9 Settembre, sul sagrato della chiesa di Santo Spirito, appuntamento nel cuore della Firenze popolare con il live “Io Sono Taranta” e i saluti istituzionali della presidente dell’Associazione culturale lucana a Firenze, e il taglio del nastro della VII edizione. Tra i vari appuntamenti, giovedì 14, in piazza Madonna della Neve diventa palcoscenico naturale della staffetta di cinema e teatro, con l’intervista (Caffè Letterario, alle 19) da parte del critico cinematografico e scrittore Giovanni Bogani, all’attore lucano Antonio Petrocelli caratterista in oltre cento film da Francesco Nuti a Nanni Moretti e Gabriele Salvatores. Sabato 16 nella Sala Luca Giordano in Palazzo Medici Riccardi alle ore 17.30 con la premiazione delle eccellenze lucane, tra cui il Generale Paolo Figliuolo.

Ad inaugurare il ricco cartellone 2023 che prevede l’atteso tributo al poeta Rocco Scotellaro, nell’anno del suo centenario e la consegna del premio Eccellenze Lucane al Generale Figliuolo, sarà il live “Io sono taranta”. Uno spettacolo ancestrale denso di suoni, danza e colori che rende omaggio all’incontro fra i testi e le sonorità atavico psichedeliche del mediterraneo in chiave contemporanea supportate dalle “coreografie infiammate” del corpo di ballo. A tagliare il nastro istituzionale della manifestazione, sono previsti i saluti della presidente dell’associazione culturale Lucana a Firenze, e un aperitivo di degustazione di prodotti tipici lucani.

Domenica 10 a Villa Bardini (alle ore 18) e martedì 12 (ore 17 e 30) presso il Dipartimento di Storia, Archeologia, Geografia, Arte e Spettacolo largo alla cultura con un seminario sulla tradizione arbereshe nell'italia meridionale. Mercoledì 13 settembre maratona di emozioni per il doppio evento di storia e spettacolo a partire dalle ore 17, presso la Sala del Gonfalone in Palazzo Panciatichi, con la presentazione del libro "Dalla costituente allo statuto regionale. Riflessioni sulla Basilicata del secondo dopoguerra", con la partecipazione straordinaria del Presidente del Consiglio Regionale della Toscana, Antonio Mazzeo. Dalle 21 largo alla musica e alle ballate presso il Caffè Letterario Le Murate.