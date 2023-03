Sanità, online Toscana Medica: il nuovo portale della salute su scienza e attualità

Firenze, 22 marzo 2023 - E' online il nuovo sito di Toscana Medica (www.toscanamedica.org), un portale di informazione e di dibattito per i professionisti della sanità toscana. Un progetto editoriale a cura dell’Ordine dei Medici e degli Odontoiatri di Firenze. Un sito costantemente aggiornato, con contributi di numerosi specialisti del settore.



Toscana Medica proporrà articoli più tecnici riguardanti molteplici tematiche di salute: studi e ricerche, psicologia clinica, bioetica, medicina legale, rischio clinico, fino all'odontoiatria. Sarà dato spazio all'analisi delle politiche sanitarie. Allo stesso tempo verranno proposti contenuti riguardanti i giovani e l'università, il mondo del lavoro, la medicina del territorio, le problematiche e prospettive del Sistema Sanitario Nazionale.







Sul sito, che continuerà a essere l’organo istituzionale dell’Ordine informando gli iscritti di tutte le attività, i medici potranno restare aggiornati anche sulla vita, gli eventi e le attività dell'Ordine fiorentino. E avranno anche la possibilità di partecipare e diventare parte attiva, scrivendo lettere alla rivista, con i loro punti di vista, le riflessioni, mettendo in luce criticità del sistema, punti di forza o risultati raggiunti.



"Volevamo creare un luogo di informazione scientifica seria, autorevole e d'interesse, che fosse aperta e accessibile da tutti, tanto dai medici quanto dai cittadini - spiega Pietro Dattolo, presidente dell'Ordine dei Medici e degli Odontoiatri di Firenze e provincia -. Toscana Medica ci auguriamo che possa presto rappresentare un riferimento di settore: a partire dalle matricole universitarie fino agli specialisti più esperti. Rimanere aggiornati e comunicare è fondamentale nel nostro mondo, in continuo sviluppo, fatto di scoperte e confronti per cure sempre migliori".



Iscrivendosi alla newsletter sarà possibile ricevere tutte le principali novità proposte. Per visitare il sito e iscriversi alla newsletter: www.toscanamedica.org. Per essere costantemente aggiornati sulle novità pubblicate da Toscana Medici è possibile inoltre iscriversi al gruppo Whatsapp dedicato: https://bit.ly/40tuo8q

Maurizio Costanzo