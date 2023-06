San Lorenzo, terrore nella notte: "Se le sono date a sprangate. Sangue ovunque"

Firenze, 6 giugno 2023 - Quando Aldo Cursano, il titolare del Caffè Le Rose di piazza dell'Unità, è arrivato al suo locale quasi non credeva ai propri occhi: sui marciapiedi che costeggiano via Sant'Antonino e che da piazza dell'Unità conducono in via dell'Ariento sangue ovunque. Quindi la presa di coscienza è stata immediata: nella notte se le sono date di santa ragione.

Una rissa a sangue nel cuore di San Lorenzo verso le 4 del mattino, stando alle prime testimonianze, con tanto di spranghe. Le urla e le minacce hanno buttato giù dal letto gli ultimi residenti che hanno acceso le luci dei loro appartamenti ma nemmeno quelle hanno allontanato i contendenti. Un passante subito dopo, spaventato, ha cominciato a chiedere aiuto.

Secondo quanto raccontato dagli abitanti, sarebbero in due quelli che si sono fronteggiati in un crescendo di violenza. Al momento non sono chiare le condizioni dei due. Saranno i militari, prontamente intervenuti sul posto, a ricostruire l'accaduto. Sul posto sono ancora in corso i rilievi dei carabinieri che hanno transennato la strada.

"Non siamo affatto meravigliati - aggiunge un commerciante Alessandro Amorini - qui è terra di nessuno".

(Notizia in aggiornamento)