Grassina, torna la rievocazione della Passione di Cristo. Il programma e le modifiche al traffico

Grassina, 26 marzo2024 - Il 29 marzo, Venerdì Santo, torna a Grassina la rievocazione storica della Passione di Cristo in tutta la sua spettacolare suggestione. A partire dalle 21.15, nella frazione di Bagno a Ripoli alle porte di Firenze, centinaia di figuranti e decine di attori porteranno in scena la Via Crucis, con partenza da piazza Umberto I, per poi giungere sulla collina del Calvario, nella località di Bubè, dove le scene recitate culmineranno con la rappresentazione della Crocifissione.

L'evento, organizzato dal CAT Grassina OdV con il patrocinio del Comune di Bagno a Ripoli, tornato a vivere grazie a un gruppo di grassinesi quarantuno anni fa a coronamento di una tradizione secolare, richiama a ogni edizione migliaia di spettatori anche grazie alla sua capacità di rinnovarsi ogni anno.

La novità

Stavolta, si aggiunge in piazza Umberto I una nuova scena della flagellazione, che seguirà il processo di Ponzio Pilato, così come l'omaggio all'artista Paolo Maiani, pittore evangelico di fama internazionale, con la rappresentazione durante il prologo della sua “Cena di Emmaus”, che campeggia nella chiesa di San Michele a Tegolaia a Grassina. Nuova coreografia anche per il “Balletto di Salomè”, curata da Angela Bandinelli della Scuola di danza di Grassina diretta da Donatella Cantagallo.

I protagonisti

A tirare le fila della rappresentazione saranno stavolta Alessio Antongiovanni e Susanna Forconi, registi del corteo, e Daniele Torrini e Antonio Bernini, cui è affidata la regia delle sul Calvario.A rappresentare Gesù, saranno tre attori diversi: Leonardo Della Bella sarà Cristo durante il corteo, Riccardo Matteuzzi (segretario del CAT e veterano della Rievocazione) nelle scene sul Calvario, Paolo Lepri durante le scene della Crocifissione. A interpretare Maria saranno Maruska Piccioli per il corteo e Viola Quinti per le scene. Mentre Giuda sarà Riccardo Sciamanna, Marco Pellegrini vestirà i panni di Pilato e Lisa Vanchetti quelli di Procula. Oltre 120 i volontari e 15 i mezzi - in particolare di Vab e Fratellanza popolare di Grassina - che daranno un contributo logistico per la manifestazione, coordinati da Andrea Quinti, vicepresidente del Cat e in collaborazione con l'amministrazione comunale.

Le iniziative

Ampio il calendario delle iniziative collaterali. Il 26 marzo alle 17.30, all’Acli di Grassina, la dottoressa Lavinia Guidi, giovane grassinese e membro del Consiglio del Cat Grassina, presenterà la sua tesi di laurea dal titolo “La Rievocazione Storica del Venerdì Santo di Grassina”, conseguita presso la Facoltà di antropologia culturale all’Alma Mater Studiorum di Bologna, con uno studio sulle ricadute della manifestazione sul territorio e sulle nuove generazioni.

Il programma di venerdì

Nel giorno della Rievocazione, venerdì 29 marzo, è in programma una “Camminata nei luoghi della Rievocazione” organizzata in collaborazione con il Gruppo Trekking Bagno a Ripoli. Con partenza alle ore 9 da Grassina (ritrovo presso la Coop di via Dante Alighieri), la passeggiata si spingerà fino Fattucchia e alla Fonte della Fata Morgana, per poi proseguire fino alla collina del Calvario, allestita per ospitare in serata la rappresentazione (per info e per partecipare: 3339361137 - 3398554565). Sempre nel giorno del Venerdì Santo, sono in programma visite all’Oratorio di Santa Caterina delle Ruote affrescato da Spinello Aretino (via del Carota, loc. Ponte a Ema), in collaborazione con l’amministrazione comunale e la Pro Loco per Bagno a Ripoli (ingresso gratuito per chi esibisce il biglietto della Rievocazione, prenotazioni al 3356306249). Sarà inoltre possibile visitare, con un servizio navetta gratuito per i possessori del biglietto della manifestazione, il Podere Ema e l’Azienda Malenchini che aprono le porte per degustazioni eno-gastronomiche (i prezzi variano in base al listino di ciascuna azienda, anche in questo caso prenotazioni al 3356306249).

Il concorso

Torna anche quest'anno inoltre l'appuntamento con il concorso delle vetrine organizzato e promosso dal CcnGrassina e le sue botteghe, dal tema "Le tradizioni pasquali". La Rievocazione Storica di Grassina aderisce al primo concorso fotografico nazionale promosso dalla Rete Europassione per l’Italia. Il tema del concorso sono le rappresentazioni della Passione di Cristo che si tengono nella Settimana Santa in ognuno dei 31 paesi aderenti alla Rete. I fotografi partecipanti potranno documentare con i loro scatti la rappresentazione, ma anche il pubblico e la manifestazione, nonché la preparazione delle scene, le prove dei figuranti e il “dietro le quinte”. Info e regolamento su www.catgrassina.it .

"Un’opera di comunità”

"Dal XVI secolo, la Rievocazione si ripete ogni Venerdì Santo come segno di ringraziamento e di speranza. Le scene ricordano i sacrifici e le sofferenze di un'epoca passata, ma anche la forza la capacità di risollevarsi di fronte alle avversità, un bellissimo messaggio di speranza”, dichiara Daniele Locardi, presidente del Cat Odv Grassina. “La Rievocazione – dichiara il sindaco di Bagno a Ripoli Francesco Casini - è un’opera di comunità, che vede unire le forze a generazioni diverse per creare un evento che è ormai una pietra miliare della tradizione. Un ringraziamento sincero a tutto il CAT, al presidente Daniele Locardi, al Consiglio e ai volontari che ci consentono di vivere ogni anno una manifestazione unica”.

Informazioni e biglietti

Info e acquisto biglietti: www.catgrassina.it oppure www.eventbrite.it. Per acquisto biglietto fisico: Edicola Libri e Giornali piazza Umberto I – Grassina; Edicolandia via Chiantigiana - Grassina; Info Point Ufficio turistico Bagno a Ripoli - 3384926482. In occasione della manifestazione, venerdì 29 marzo, saranno in vigore le seguenti modifiche alla viabilità. La SR 222 via Chiantigiana verrà chiusa al transito dei veicoli, dall’intersezione con Via dell’Antella, località Ponte a Niccheri, fino all’intersezione con Via di Tizzano, dalle ore 19.00 fino al termine della manifestazione prevista per le ore 24.00 circa. Di conseguenza anche le seguenti vie saranno chiuse al transito dei veicoli: via Ponte del Lepri; via Costa al Rosso (da Via Pian di Grassina fino a Piazza Umberto I°); via Tegolaia; via Pian di Grassina (da Via Costa al Rosso fino a Via San Martino); via delle Fornaci, via San Michele a Tegolaia (da Via Chiantigiana fino a Via 4 Agosto). In tale orario ai mezzi TPL di Autolinee Toscane sarà consentito raggiungere Grassina, fino all’intersezione con Via Borgo Sani, dove effettueranno il capolinea provvisorio per poi tornare verso Firenze transitando per Via Borgo Bartolini. In caso di maltempo la manifestazione sarà posticipata la sera del Lunedì di Pasquetta, con l'esclusione del corteo e la sola rappresentazione delle scene recitate. Maurizio Costanzo