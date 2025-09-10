Rapina una donna in piazza Fardella, arrestato 14enne

Firenze, 10 settembre 2025 - Rapina in pieno giorno in piazza Fardella, a Firenze. Nel pomeriggio del 4 settembre un ragazzo di 14 anni, di origine brasiliana, ha aggredito una donna italiana di 58 anni, strappandole la borsa e facendola cadere a terra, per poi tentare la fuga. Le urla della vittima hanno però richiamato l’attenzione di un passante che, senza esitazioni, si è messo all’inseguimento del giovane riuscendo a bloccarlo fino all’arrivo delle volanti di via Zara. La donna, dopo il violento strattone, è rimasta ferita e medicata per lesioni giudicate guaribili in dieci giorni. Per lei, almeno, la consolazione di poter riavere subito la sua borsa grazie all’intervento tempestivo della polizia e del cittadino che ha dato l’allarme. Il minore, dopo le formalità di rito, è stato arrestato e trasferito all’istituto penitenziario minorile di Orti Oricellari.