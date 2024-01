Firenze, edicolante preso a morsi e derubato in Santa Croce

Firenze, 16 gennaio 2024 – Gli porta via i suoi soldi e poi lo spintona e lo prende a morsi. Per questo, ieri sera 15 gennaio, con l’accusa di rapina impropria, la polizia di stato ha arrestato, nella centralissima piazza Santa Croce, un cittadino magrebino di 33 anni.

Intorno alle 19.30, un edicolante sarebbe uscito qualche istante dalla sua postazione di lavoro per salutare un paio di conoscenti. Proprio in quel momento, un uomo sarebbe entrato nell’edicola afferrando al volo il borsello lasciato incustodito dal legittimo proprietario, con all’interno una trentina di euro.

Quest’ultimo, resosi conto dell’accaduto, avrebbe cercato quindi di riprendere i suoi soldi, ma di tutta risposta, tra uno spintone e l’altro, sarebbe stato morso dal malintenzionato a un dito della mano. Con l’aiuto dei suoi amici la vittima è tuttavia riuscita a fermarlo e a dare l’allarme al 112Nue. La volante è subito intervenuta, mettendo così definitivamente un punto alla vicenda.

L’edicolante è stato poi soccorso e medicato direttamente in strada dai sanitari del 118. Per quanto riguarda invece l’arrestato, durante il controllo gli agenti lo hanno sorpreso con addosso cinque orologi di marca, ognuno del valore di circa 500 euro e con ancora attaccato il cartellino di vendita. Gli investigatori hanno sequestrato quanto rinvenuto, in attesa di accertarne la legittima provenienza, mentre per il 33enne, già noto alle forze di polizia, è scattata al momento anche una denuncia per ricettazione.

Un nuovo episodio di violenza in piazza Santa Croce. Venti giorni fa via de' Bentaccordi, retrobottega della centralissima piazza che prende il nome dalla Basilica, è stata teatro di un pestaggio choc per il quale è stato denunciato dai carabinieri un 29enne.

Tutto è avvenuto il 27 dicembre alle 13.40. Sembrava finita con uno calcio allo stomaco ma in pochi secondi la situazione è degenerata e sono partiti una sequela di colpi ben assestati con calci e pugni che hanno lasciato a terra un 70enne poi trasportato in pronto soccorso. Le finestre di chi vive lì tornano a spalancarsi su problemi vecchi e mai risolti. Emanuele Corti Grazzi descrive nei dettagli le notti di Santa Croce "fatte di urla e minacce, di fiumi di alcol e tanto altro". "Qualcuno deve intervenire prima che sia troppo tardi", aggiunge. Il 30 dicembre, sempre a due passi da Santa Croce, un altro video immortala una furibonda lite tra due venditori stranieri. "E' un inferno".

ross.c.