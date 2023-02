Producono usando pelle di specie tutelate: maxi multa per registro non aggiornato

Parte della merce sequestrata

Firenze, 13 febbraio 2023 - Producono articoli di pelle ma non hanno le regolari autorizzazioni. Per questo, i militari del Nucleo Carabinieri Cites di Firenze, che si occupano delle attività di controllo sul commercio di specie protette e di contrasto del traffico di specie tutelate sull’intero territorio nazionale, hanno elevato una sanzione di 10mila euro al legale rappresentante della ditta. Secondo quanto ricostruito i militari, nell'ambito delle attività investigative, hanno fatto visita a un’azienda che si trova nel Comune di Scandicci, specializzata nel trattamento di pellami di coccodrillo, alligatore e caimano. L’attività di indagine del nucleo è finalizzata ad accertare la regolare tracciabilità di parti e prodotti ottenuti da esemplari di specie protette come previsto dalla Convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione (Cites), firmata a Washington il 3 marzo 1973.

Durante il controllo è stato riscontrato che la ditta non aveva aggiornato il registro Cites e non aveva inserito le informazioni riguardo i movimenti di merce entro i termini previsti. Il titolare è stato quindi sanzionato con una multa da 10mila euro.



Non si ferma l'attività dei militari del Nucleo fiorentino, una risposta all'esigenza sempre più importante di controllare il commercio degli animali e delle piante (vivi, morti o parti e prodotti derivati), in quanto lo sfruttamento commerciale è, assieme alla distruzione degli ambienti naturali nei quali vivono, una delle principali cause dell'estinzione e rarefazione in natura di numerose specie.



La Convenzione di Washington rappresenta oggi uno dei più importanti strumenti normativi internazionali per garantire la conservazione della biodiversità del nostro pianeta, rendendo sostenibile il commercio di oltre 30.000 specie tutelate. Sono centinaia, infatti, le specie animali e vegetali il cui commercio è vietato e decine di migliaia quelle regolamentate dalla Cites e dalla relativa normativa internazionale, dell’Unione Europea e nazionale. Sono così protette molte specie di pappagalli, scimmie, rettili, cactus, orchidee nonché oggetti in avorio, coralli, gusci di tartaruga, animali impagliati, pelli di felini e molti altri esemplari che altrimenti non avrebbero vita facile.