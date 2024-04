Firenze: la Lega vuole candidare Vannacci in consiglio comunale, la situazione

Firenze, 29 aprile 2024 – Il generale Roberto Vannacci candidato della Lega al consiglio comunale di Firenze.

L’idea del Carroccio non è stata ancora messa ufficialmente sul tavolo. Ma certamente il progetto c’è, con le polemiche conseguenti.

Anche perché il tema Vannacci è particolarmente caldo in questi giorni, in seguito all’intervista su La Stampa e alle proposte per gli studenti disabili.

Sulla vicenda della possibile candidatura in consiglio comunale al momento le bocche sono cucite. Non sembra però che il centrodestra fiorentino sia entusiasta del progetto. Vannacci è già candidato, da capolista, alle Europee.

Di certo la legge permette una doppia candidatura, quindi da questo punto di vista il generale potrebbe presentarsi.