Scontri a Pisa e Firenze, il ministro Piantedosi riferisce alla Camera: “Nessun disegno del Governo per reprimere dissenso”

10:16

Piantedosi: "Nessun disegno del Governo per reprimere dissenso"

"Non c'è nessun disegno del Governo volto a reprimere il dissenso". Lo ha detto il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi nel corso della sua informativa alla Camera. "I responsabili della sicurezza - ha aggiunto - agiscono in base allo scenario che si presenta di volta in volta e non in base a fantomatiche indicazioni politiche. In passato, con maggioranze di colore diverso, sono accaduti fatti anche ben più gravi. Non c'è nessun inasprimento delle misure di polizia"