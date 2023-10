Schmidt candidato sindaco? Lui continua a frenare

Firenze, 11 ottobre 2023 – Il nome in ambienti politici continua a circolare. Il direttore degli Uffizi Eike Schmidt, la cui avventura agli Uffizi è in scadenza, come candidato sindaco per il centrodestra alle prossime elezioni comunali a Firenze. Nelle ultime settimane Schmidt non ha mai voluto confermare, ma non ha neanche smentito. E questo il “gioco” politico, che continua e continuerà ancora per diverse settimane. "É troppo presto per sciogliere qualunque riserva" sulle candidature per le elezioni comunali del 2024, afferma Schmidt.

"Ci saranno sicuramente tanti incontri però se lo incontrassi oggi parleremo di altri temi", aggiunge il direttore degli Uffizi su un'ipotetico incontro con Giovanni Donzelli, deputato Fdi e numero 2 di Giorgia Meloni.