Liceo di Firenze, Schlein attacca Meloni: “Silenzio grave, è stata aggressione squadrista”

Firenze, 1 marzo 2023 – Elly Schlein e Giuseppe Conte sono i due grandi protagonisti della manifestazione del 4 marzo a Firenze per dire no alla violenza e al fascismo, dopo i fatti del liceo Michelangiolo di Firenze e dopo la bufera sulla lettera della preside Annalisa Savino.

Oggi la neoeletta segretaria del Partito Democratico è intervenuta in Commissione Affari costituzionali della Camera dopo l’audizione del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi. “C'è un'altra assenza grave – ha attaccato Elly Schlein –, quella della voce di Giorgia Meloni non solo su Crotone (il naufragio dei migranti, ndr) ma anche su quanto accaduto a Firenze. Bisogna chiamare le cose per quello che sono: è stata una aggressione squadrista, che non può essere tollerata in alcun modo e su questo stigmatizzo fortemente le parole del ministro Valditara” sulla lettera della preside".

Intanto, continua ad aumentare la partecipazione alla manifestazione del 4 marzo. Dopo l’annuncio della partecipazione di Elly Schlein e di Giuseppe Conte, quindi del Pd e del M5s, oggi è voluto intervenire sull’argomento anche il presidente della regione Toscana Eugenio Giani: “Ci sarò senz'altro: è un'occasione nella quale si ritrova il sentimento più autentico che rende attuale la Costituzione: e la Costituzione i fascisti li aveva eliminati da qualsiasi contributo alla vita della comunità civile". Così ha dichiarato Giani a proposito della manifestazione indetta dai sindacati a difesa della scuola e della Costituzione.

Tra gli altri, anche il sindaco di Firenze Dario Nardella sarà presente. Ci sarà anche il segretario nazionale di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni che dichiara: “Sabato 4 marzo a Firenze, per non essere indifferenti davanti al risorgere del neofascismo, per alzare la testa di fronte ai prepotenti, per esaltare i valori della Costituzione e il ruolo della scuola pubblica”.

Il corteo partirà alle 14 in piazza Santissima Annunziata e terminerà in piazza Santa Croce, dopo essere passato davanti al liceo classico Michelangiolo di Firenze.