Renzi: “La Leopolda riparte da Firenze, si inizia venerdì”

Firenze, 4 marzo 2024 - "Iniziamo venerdì sera alle 21 precise. E in quel momento riaccenderemo le stelle, partendo dalla storia di Firenze, dalla storia della Leopolda, dal ruolo delle donne in un 8 marzo che sarà per noi un 8 marzo speciale". Lo scrive nella e-news il leader di Iv Matteo Renzi parlando della Leopolda.

"Prima che inizi la Leopolda ci saranno due eventi importanti in Stazione. Nel pomeriggio (dalle 14 alle 20) si riunisce il Partito Democratico Europeo, la nostra famiglia di Bruxelles (si potrà partecipare all'evento europeo dalle 15:30). Dalle 20 alle 21 si riunisce in Stazione l'Assemblea Cittadina di Italia Viva che ufficializzerà la nostra posizione verso le elezioni comunali. Sabato ripartiremo con discussioni e panel: sapete che una caratteristica della Leopolda è che alcune delle proposte che lanciamo in Stazione diventano leggi in Gazzetta Ufficiale. Chissà che non accada anche stavolta. Avremo per tre ore i tavoli per il protagonismo dei partecipanti. Se riuscite, coinvolgete qualcuno che non è mai venuto in Leopolda per capire quanto è bella la politica fatta dal basso. Domenica mattina chiuderemo con il mio intervento verso l'ora di pranzo", conclude.