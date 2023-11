Europee, Renzi riparte da Firenze: “Ci giochiamo tutto. Obbiettivo sopra il 5%”

Firenze, 9 novembre 2023 – "Da qui, da Firenze, dico una cosa molto semplice al sindaco Nardella: falla finita con questa storia dello stadio, non ci crede nessuno, fare il rabbercio del rabbercio e buttare via centinaia di milioni di euro su un impianto come il Franchi, che deve essere rimesso a posto dai privati e non dai soldi pubblici".

A dirlo è il senatore e leader di Italia Viva, Matteo Renzi, a margine dell'evento 'Voliamo alto' al teatro Niccolini per lanciare la campagna elettorale per le elezioni Europee. Renzi tocca molti argomenti caldi, non solo lo stadio, sul quale si sofferma comunque a lungo.

Matteo Renzi durante l'incontro a teatro in vista delle Europee (New Press Photo)

"E' una vergogna quando ci sono centinaia e centinaia di case popolari che non sono utilizzate perché il Comune pensa ad altro. Il Comune smetta di fare propaganda con il calcio, e si occupi di liberare le case popolari. Se Nardella non si ricorda cos'e' la sinistra, glielo spieghiamo noi".

E sul tema del dissesto idrogeologico: "Fratelli d'Italia è al Governo di questo paese. Anziché fare le polemiche pretestuose e squallide, FdI, il partito di Meloni, dia una sveglia al ministro Musumeci, che è il ministro che dovrebbe occuparsi di queste cose, e faccia ripartire l'unità di missione chiusa da quegli sciagurati del governo Conte 1 e che Erasmo d'Angelis e Mauro Grassi ben conoscono: unità di missione che può veramente cambiare il destino della lotta contro il dissesto idrogeologico in Toscana".

C’è poi il tema della corsa a sindaco di Firenze: “ "Iv ha delle idee per Palazzo Vecchio e se serve avrà un candidato/a, non è questo il punto. Noi a differenza di chi si occupa soltanto delle poltrone prima mettiamo al centro le idee, e poi si ragiona. Se c'è da fare una battaglia sulle poltrone si fa una battaglia anche sulle poltrone, non ci tiriamo indietro, ma oggi la mia proposta al Pd è: decidi che vuoi fare da grande? Vuoi stare con i 5 Stelle? Evviva, vai pure, contento te, hai Montanari candidato. Vuoi parlare di cose concrete? Noi ci siamo".