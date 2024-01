Elezioni, Renzi: “A Firenze nessun riavvicinamento tra Pd e Italia Viva”

Firenze, 10 gennaio 2024 – “Non vedo nessun riavvicinamento” fra Pd e Italia Viva per le elezioni amministrative a Firenze, mentre “mi sembra che stia emergendo chiara la valutazione del fatto che se Elly Schlein perde Firenze rischia di perdere il Nazareno, fossi in loro un pensierino ce lo farei”. Così ha sottolineato Matteo Renzi, senatore e leader di Italia Viva, a margine della presentazione del libro 'Le avventure di un innovatore’, di Federico Marchetti.

Secondo Renzi "ci sono degli errori che sta compiendo Palazzo Vecchio”, come la questione delle multe, perché “non puoi fare cassa con quelli che vanno a 51 all'ora sui viali, e soprattutto allora i soldi li devi mettere sulla sicurezza stradale. La stessa cosa dal punto di vista amministrativo vale sui rilievi che abbiamo fatto più volte ad esempio sullo stadio. Di questi temi vorrei che si parlasse perché altrimenti il rischio è quello di perdere Firenze. Non credo che Elly Schlein voglia perdere Firenze. Le auguro di non commettere questo errore”.

Rispondendo a chi gli chiedeva se avesse avuto contatti con la ex assessora Pd Cecilia Del Re a proposito delle primarie del 3 marzo lanciate da Iv, Renzi ha glissato: "Lasciamo che Cecilia, Stefania” Saccardi, “Sara” Funaro “e chi sono le candidate se la vedano e discutano tra di loro”, ha concluso.

Sulla vicenda della ristrutturazione dello stadio di Firenze, Renzi dice che è “un rabbercio che non sta in piedi: credo che dentro il suo cuore lo sappia anche Nardella. Comunque ormai è andata, fra 5 mesi Nardella sarà a Bruxelles, il problema è risolto, lui si occuperà di altro e credo alla fine il problema non è se la Fiorentina gioca lontano da Firenze, il problema è che Nardella quando avrà finito sarà lontano da Firenze e ci sarà un altro sindaco, o sindaca che sarà, e si occuperà di questa vicenda. Non è un tema di Nardella". "Sono curioso da cittadino di capire come si possano buttare i soldi senza avere la copertura dell'intero importo del progetto - ha aggiunto Renzi - Non si è mai visto un progetto che si fa senza avere i soldi. Se voi dovete rimettere apposto casa non è che dite che intanto portate i muratori dentro e poi si starà a vedere, ma avete un budget di insieme. Qui manca metà del budget, non si riesce a capire dove prenderanno i soldi".