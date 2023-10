Firenze e il consiglio comunale, Michela Monaco dalla Lega passa al gruppo Misto

Firenze, 4 ottobre 2023 - “Per rispetto a elettori, iscritti e cittadini simpatizzanti, occorre a volte allontanare chi non contribuisce alla crescita della Lega a Firenze”. Lo ha dichiarato il capogruppo e segretario provinciale della Lega Federico Bussolin. “In questa ottica, per coerenza e rispetto di chi si impegna, oggi come capogruppo, in accordo con la segretaria cittadina della Lega Barbara Nannucci, ho deciso l’allontanamento della consigliera Michela Monaco – aggiunge -. La decisione si rende inevitabile perché è venuta meno la fiducia politica tra di lei e il gruppo. Resta la simpatia umana, e auguriamo a Michela il meglio per il suo futuro”. Monaco passerà ora al gruppo Misto.