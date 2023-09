Marco Passeri passa da Italia Viva a Forza Italia

Firenze, 13 settembre 2023 - L'ex consigliere del Quartiere 1 di Firenze (il Consiglio di quartiere si è ormai sciolto) Marco Passeri ha lasciato Italia Viva e ed è passato a Forza Italia. È quanto si annuncia in una nota. Si tratta del secondo esponente fiorentino di Iv ad aderire a Fi nelle ultime settimane, dopo il passaggio dell'ex presidente del Q1 Maurizio Sguanci. "A testimonianza - sottolinea il coordinatore regionale Marco Stella - che Forza Italia è l'unico partito che rappresenta i valori moderati, riformisti e liberali. Diamo il benvenuto a Marco Passeri, certi che così la nostra squadra si rafforzerà in vista delle elezioni amministrative del 2024". "Sono molto contento di entrare in Forza Italia - dichiara Passeri -. Io, nel mio percorso politico sono sempre stato coerentemente un moderato riformista, e ho tenuto in questi ultimi 20 anni la barra dritta su questi valori. Sono convinto che Forza Italia meriti di essere rafforzata, perché deve tornare ad essere il perno della coalizione di centrodestra, in quanto legata al Ppe e ancorata ai valori tradizionali del centro, un tempo incarnati dalla Dc e dal pentapartito. Sono certo che dare un sostegno convinto a Forza Italia sia fondamentale in vista dell'appuntamento delle elezioni comunali e circoscrizionali in programma l'anno prossimo a Firenze. L'auspicio è che Firenze possa finalmente voltare pagina dopo decenni di amministrazioni di centrosinistra".