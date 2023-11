Salvini a Firenze, annunciata manifestazione contro l’evento

Firenze, 25 novembre 2023 – Domenica 3 dicembre, giorno in cui si terrà a Firenze, alla Fortezza da Basso, a partire dalle 11, un evento organizzato dal gruppo Identità e democrazia al Parlamento europeo, con il vice premier e ministro Matteo Salvini assieme a leader e rappresentanti dei partiti europei alleati della Lega, Firenze antifascista ha promosso una manifestazione a Porta a Prato alle 15. Ieri sera si è tenuta un'assemblea, al Cpa Firenze sud, “con più di un centinaio di persone presenti - si spiega da Firenze antifascista - in rappresentanza di decine di soggetti sociali del territorio, per la condivisione degli obiettivi della manifestazione”.

"Firenze non è una vetrina per il loro circo, fuori i fascisti da Firenze’ si legge in un volantino. “Non è solo una questione di differenza di visione - si spiega poi in una nota facendo riferimento al fatto che “Salvini ci a sapere che la manifestazione antifascista sarebbe una dimostrazione del livore nei confronti di 'chi ha una visione diversa’”: è una questione “di opposizione alle politiche antisociali e alla propaganda populista”.

"Salvini - proseguono - ci dice anche che il 3 dicembre risponderà con 'il sorrisò. Ci mancherebbe non avesse nemmeno quello visto che ha trovato il sistema di non lavorare un giorno in vita sua e vivere sulle spalle della collettività”.

"La piazza antifascista - aggiungono - sarà aperta a tutta quella Firenze che con difficoltà riesce ad arrivare alla fine del mese e la cui condizione viene aggravata dalla nuova legge finanziaria”.