Liceo Michelangiolo Nardella: “La manifestazione di oggi sarà pacifica”

Firenze, 21 febbraio 2023 - Oggi alle ore 18 è il giorno della manifestazione antifascista a Firenze dopo i fatti di sabato scorso davanti al liceo Michelangiolo e l'aggressione di giovani appartenenti ad Azione Studentesca. Sul tema è intervenuto, a Radio24, il sindaco di Firenze Dario Nardella. “Credo che la manifestazione non sarà violenta ma pacifica. Non dobbiamo mai rispondere all'aggressività con aggressività, alle provocazioni con provocazioni – ha detto -. Conosco Firenze, è una città animata da sinceri principi democratici antifascisti”. “Vista la dimensione della vicenda – ha aggiunto – mi sarei aspettato un intervento netto e tempestivo di Giorgia Meloni, avrebbe aiutato tutti a mantenere un clima di rispetto e ad abbassare i toni. Io credo che sia un errore minimizzare: è interesse prima di tutto del mondo politico di destra chiarire in modo inequivocabile un punto di fondo, la violenza nella politica non è mai ammessa”. Su Azione Studentesca, i cui membri sono stati gli autori dell'aggressione di sabato scorso, “è presente in varie città ma fino ad ora devo confessare non abbiamo assistito a situazioni di questo tipo. Questo pestaggio di sabato mattina rappresenta la punta di un iceberg, occorre riflettere su come vivono queste organizzazioni e associazioni, su quali valori condividono, su quale tipo di modello e impegno politico si basano”.

Niccolò Gramigni