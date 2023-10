Consigliera via dalla Lega, Melio: “Destra incapace sul tema disabilità”

Firenze, 4 ottobre 2023 – “Il caso Monaco mostra come la destra sia incapace a trattare il tema disabilità”. Lo dice il consigliere regionale del Pd Iacopo Melio parlando di Michela Monaco, la consigliera disabile della Lega che è stata espulsa dal gruppo, confluendo nel Misto, dopo divergenze sul tema del blocco di nuovi airbnb in città. Da tempo la Lega e la consigliera erano ai ferri corti su vari temi, anche quello della disabilità. La consigliere accusa il partito di trattare i disabili “come bimbi speciali”.

“Non conosco la consigliera Monaco – dice Melio – ma in passato mi hanno riferito una sua ostilità nei miei confronti, ritenendo il mio fare politica per l’inclusione (tutta) ‘strumentale’, soprattutto in merito alla mia contrarietà sempre coerente verso la figura del Ministro della Disabilità”.

E poi prosegue: “Mi fa sorridere vedere come ancora una volta le mie critiche, basate sempre su oltre mezzo secolo di ‘Disability Studies’ (perché l’inclusione non si improvvisa soltanto perché si è in carrozzina, ma si studia), si siano rivelate corrette al punto che la stessa Monaco ha accusato il suo partito di incapacità sul tema, oltre che di pietismo, compassione e infantilizzazione (atteggiamento di tutta la Destra che io denuncio da oltre dieci anni)”.

Melio accusa quindi il Governo di non adoprarsi per i disabili: “Che dire: forse si aspettava una considerazione personale maggiore e adesso, deluse le proprie ambizioni, sputa sull’ideologia dannosa che lei stessa ha contribuito ad alimentare? Personalmente poco mi importa, quando la politica smette di sfruttare una persona disabile solo perché disabile, è sempre una vittoria per la parità e il merito. Speriamo almeno che questa vicenda contribuisca a far aprire gli occhi sul nulla che questo Governo (compreso coloro che tanto si vantavano di avere “a bordo” Michela Monaco) sta facendo per la disabilità, se non dare carezze sulla testa come a dei bambini ghettizzati in un recinto “esclusivo”.