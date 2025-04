Elon Musk interviene al Congresso della Lega: cosa ha detto

Firenze, 5 aprile 2025 - Elon Musk, a sorpresa, interviene al congresso federale della Lega, in corso a Firenze. Il numero uno di X ha parlato in videocollegamento con l'assemblea riunita alla Fortezza da Basso. Ad annunciarlo sul palco è stato Matteo Salvini che ha chiesto alla platea un applauso. "E' difficile ridurre la burocrazia, siamo molto trasparenti, qualsiasi azione viene postata su sito web e su X, veniamo accusati di qualsiasi cosa, di fatto tagliamo spese assurde, ma ci attaccano ferocemente", ha detto Musk, aggiungendo. "Chi vuole ridurre la libertà di espressione, è un Mussolini, uno Stalin, un Hitler, le restrizioni sono di impostazione fascista".

"Vediamo un aumento enorme del numero di attacchi in Italia e, in Europa in generale, e i media cercano di ridurre l'impatto di questi attacchi – ha detto il miliardario –. Vedremo uccisioni di massa in Europa. Questa è la tendenza. Quale è il tasso di attacchi terroristici in Europa adesso? Questo porterà a un vero e proprio massacro in Europa le vostre famiglie, i vostri amici saranno tutti a rischio".

"L'immigrazione di massa è una cosa folle e porterà alla distruzione di qualsiasi paese che la consente – ha detto ancora -. Il paese cesserà di esistere, è una situazione molto difficile. Ci sono 8 miliardi di persone al mondo e se siamo un paese di 50 o 60 milioni di abitanti, ma anche per un paese grande come gli Usa, se c'è una piccola percentuale del resto del mondo che si sposta, lo trasforma in un paese diverso. Il paese non è la geografia ma le persone che le abitano".

Poi un passaggio sul tema, caldissimo, dei dazi. "Spero che gli Usa e Europa riescano a realizzare una partnership molto stretta, c'è già un'alleanza ma spero sia più stretta e forte – ha affermato -. E riguardo ai dazi ci sposteremo in una situazione di zero dazi nel futuro, verso una zona di libero scambio". E ancora: " E' la mia speranza per il futuro", ha aggiunto assicurando che "questo è il consiglio che ho dato al presidente (Trump, ndr)".

"Non ho rispetto per chi incoraggia la guerra, per chi vuole che continui per sempre, secondo me questo è qualcosa di malvagio. Se si parla con quelli della sinistra ci dicono 'non possiamo cedere alla Russia', ma non avete nessun piano per il futuro. Quindi stiamo mandando a morire queste persone tutti i giorni senza nessun piano. Per sempre. E questo e' crudele, inumano e non ha assolutamente alcun senso". E ha continuato: "Il presidente Trump ha ragione. Dobbiamo ottenere la pace, ed è arrivato il momento che il massacro di tutti questi giovani e meno giovani sia interrotto, si fermi. E' arrivato il momento di fermarsi", perché "questa macchina della guerra e della morte deve essere fermata". Per Musk, "ci sono persone che cercano di dare la sensazione di avere empatia ma in realtà non sono empatici affatto: chi è a favore della guerra sembra empatico ma in realtà è un'ipocrisia perché l'empatia è qualcos'altro, dovremmo preoccuparci delle persone che stanno morendo in trincea in Ucraina e in Russia e non vogliono essere lì, sono obbligati a essere lì. In Ucraina e anche in Russia sono obbligati a uccidersi a vicenda", ha concluso.