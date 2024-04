Caffé offerti e sorrisi, Eike Schmidt tra la gente di Quaracchi, “Prendo appunti sui problemi”

Fra la gente nei quartieri. In attesa della festa che darà inizio alla sua campagna elettorale. Dopo il lancio di piazza della Signoria, dove ha sciolto la riserva politica, Eike Schmidt comincia la vera campagna elettorale. E parte dalla periferia, quella di Quaracchi, 'estremità' a nord di Firenze. Arriva e lo accolgono alcuni cittadini (tra chi lo chiama 'Eike' e chi, alla fiorentina, il 'tedesco').

Giacca e cravatta d'ordinanza, come sempre, strette di mano e girandola di foto tra i sostenitori. Fino a quando scatta il tour nel rione, tra un caffè offerto in una casa, una chiacchierata con don Claudio, parroco di San Pietro a Quaracchi (chiesa in cui l'ex direttore degli Uffizi ha commentato l'affresco in chiesa) e un paio di cravatte regalate: una a Schimdt, sul rosso; una scura a Giovanni Donzelli, il responsabile organizzazione di Fratelli d'Italia, che ha accompagnato il giro del candidato sindaco sostenuto dal centrodestra.

"Vivo qui da 50 anni, non ce la faccio più. Si cambia stavolta?", gli chiede un signore tra una foto e l'altra. "Si cambia, si cambia. Sono qui per cambiare", gli risponde Schmidt.

E per dare un'accelerata allo sviluppo della nuova pista di Peretola, osserva, mentre sorvolano sopra le case, uno dopo l'altro, gli aerei in decollo o in atterraggio.

"L'ultima volta che sono stato qua, qualche settimana fa, non potevo neppure parlare" per l'intenso traffico aereo. "Una situazione assolutamente insostenibile", anche se per cambiare "ci vuole poco: il nuovo aeroporto e la pista realizzata in direzione diversa, più lunga e spostata di 20-25 gradi rispetto all'attuale, permetterà ai fiorentini di atterrare e partire in sicurezza, senza dover essere trasportati all'ultimo momento a Bologna o Pisa". Il tutto "a beneficio di tutti gli abitanti di Quaracchi".

Lo dice mentre un giornalista gli chiede se sia possibile un apparentamento con Italia Viva e Matteo Renzi. E lui: "Su Renzi dovete chiedere a Renzi".

Intanto "vengo fermato dai cittadini. E alcuni mi chiamano sindaco: mi raccontano i loro problemi e io prendo appunti. Entrerà tutto nel programma", assicura prima di dare un'altra legnata ai dem sempre sulla questione sicurezza: alcuni esponenti "del Pd fanno i fratelloni più grandi della candidata" sindaca, Sara Funaro. "Dicono che non bisogna parlare della criminalità a Firenze, perché tutto funziona. Non è così: se si chiudono gli occhi sui problemi, questi non si risolvono mai". Intanto tutto è pronto per la festa di inizio della campagna elettorale. Appuntamento al Teatro Cartiere Carrara, ex Tuscany Hall, alle 18.30.