Eike Schmidt candidato sindaco a Firenze, le reazioni del mondo politico

Firenze, 6 aprile 2024 – L’ex direttore delle Gallerie degli Uffizi candidato sindaco per il centrodestra a Firenze. A sostenere Eike Schmidt arrivano le parole dei politici, ministro della cultura Sangiuliano in primis che al tempo aveva già le idee chiare sulla discesa in campo di Schmidt. Ecco le reazioni dopo l’annuncio di questa mattina, 6 aprile.

Sangiuliano: “Rafforza lo spirito unitario dell'Europa”

"La candidatura di Eike Schmidt a sindaco di Firenze è un atto che rafforza lo spirito unitario dell'Europa. Firenze è una straordinaria capitale culturale europea che, con la sua storia, esprime i valori più autentici del continente. Schmidt primo cittadino di Firenze costituirebbe una consacrazione della nozione di cittadino europeo. Chi in questi giorni ha criticato questa scelta, non solo si è mosso contro un diritto sancito dalla nostra Costituzione che garantisce l'elettorato attivo e passivo, ma ha dimostrato di essere un europeista a' la carte, senza voler dare un contenuto concreto alla nozione politico-culturale di cittadino europeo". Così, in una nota, il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano.

Salvini: “Centrodestra sempre unito, per vincere”

"A Firenze, con il centrodestra sempre unito, per vincere!". Lo scrive su facebook il vicepremier e ministro Matteo Salvini, sulla candidatura di Eike Schmidt.

Ceccardi: “Sostegno della Lega”

"L'ufficialità della candidatura di Eike Schmidt è un'ottima notizia per Firenze e per i fiorentini. Dopo dieci anni di Pd e di Nardella che hanno reso la città più povera, più insicura, più provinciale, finalmente c'è la possibilità di una svolta, con un candidato civico di alto profilo in grado di interpretare la discontinuità necessaria a rilanciare la città a livello economico e culturale, riportandola all'altezza della sua fama e della sua bellezza". È quanto sostiene, in una nota, l'eurodeputata della Lega Susanna Ceccardi commentando la discesa in campo col centrodestra a Firenze di Schmidt, da oggi candidato sindaco del centrodestra. "A Firenze c'è tanto da fare, dopo i disastri e l'inazione di un'amministrazione Pd che si è arroccata a palazzo Vecchio con il solo scopo di conservare il potere a suon di tasse, multe e burocrazia, anziché diffondere benessere e ricchezza- aggiunge Ceccardi- c'è da rigenerare il tessuto commerciale e produttivo, a partire dall'artigianato e dalla manifattura, riportare i residenti in centro, liberare intere aree cittadine dalla criminalità straniera, potenziare un welfare che in questi anni è stato fatto solo a colpi di spot. Schmidt è in grado di compiere questa missione, mentre chi ha contribuito a creare la situazione attuale certamente non lo è. La Lega sosterrà convintamente questo progetto di cambiamento".

A farle eco intervengono il segretario regionale del Carroccio, Luca Baroncini, il segretario provinciale, Federico Bussolin, e il deputato Andrea Barabotti: " Firenze ha bisogno di rinascere e quindi attraverso l'ex direttore degli Uffizi, contiamo che ci possa essere un vero e proprio nuovo Rinascimento fiorentino che sappia davvero rilanciare a 360°, come merita, il capoluogo regionale toscano. Siamo ben lieti di affiancare Schmidt in campagna elettorale".

Donzelli: “Ti sosterremo con tenacia”

"Un'ottima notizia per Firenze. Una pessima notizia per la sinistra. Ti sosterremo con tenacia''. Lo scrive sui social il deputato e responsabile Organizzazione di Fratelli d'Italia, Giovanni Donzelli, commentando la candidatura di Eike Schmidt a sindaco di Firenze.

"A Firenze, dove oggi Schmidt ha annunciato la sua candidatura a sindaco, con il segretario regionale di Forza Italia Toscana Marco Stella abbiamo fatto gli auguri del movimento azzurro a Eike Schmidt!", lo scrive su 'X' il presidente dei senatori di FI Maurizio Gasparri.