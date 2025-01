Firenze, Fabio Giorgetti si dimette dal consiglio comunale

“Lo spirito di servizio per la mia comunità, che mi ha sempre contraddistinto – ha continuato –, mi ha portato a decidere di dimettermi da consigliere comunale, non potendo accettare che la strumentalizzazione politica e la falsità di cui sono stato oggetto negli ultimi mesi possano anche solo minimamente danneggiare l’immagine o l’azione politica dell’amministrazione Funaro.

“È stata una decisione presa a malincuore ma il mio interesse prioritario sono i cittadini, voglio continuare a lavorare per loro, e lo farò nel ruolo di presidente di Toscana Energia. Ringrazio la sindaca Sara Funaro, la giunta, il mio partito e tutta la maggioranza in consiglio comunale per la fiducia – ha concluso Giorgetti – Un grazie particolare va a tutti i cittadini che l’8 e il 9 giugno scorsi hanno avuto nuovamente fiducia in me permettendomi di avere un grande risultato personale”.