Ceccarelli (Pd): “La sicurezza è competenza del governo”

Firenze, 19 marzo 2024 – Continua il botta e risposta a livello politico sul tema della sicurezza. Ed è ancora il segretario fiorentino del Pd Andrea Ceccarelli ad uscire allo scoperto. Nuovamente. “I problemi di sicurezza che Firenze sta vivendo sono esclusiva responsabilità del governo, perché la legge stabilisce che la competenza in questa materia sia esclusivamente loro – ha detto Ceccarelli -. Allo stesso tempo il Pd ribadisce la propria stima per il personale delle forze dell’ordine che, sotto organico, svolgono con dedizione il loro compito”.

Ceccarelli ha attaccato anche Giovanni Donzelli: “L’onorevole Donzelli cerca maldestramente di attribuire responsabilità all’amministrazione comunale che sono unicamente del governo centrale, che tante promesse aveva fatto a Firenze e ai fiorentini e che non ha mantenuto. Ma il tema è un altro: se, come lui ha sostenuto, c'è un numero di agenti più che sufficiente a garantire sicurezza e ordine pubblico, allora c'è un problema di organizzazione; se invece, come ripetiamo da mesi, c'è un problema di carenza di organico, allora la responsabilità è in capo al governo”.